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В России предложили установить минимальную цену на пиво 

Павел Тиунов 1 час назад
Минфин рассмотрит вопрос о введении минимальной цены на пиво
Фото: РИА Новости
Союз российских пивоваров (СРП) настаивает, что пол-литровая бутылка пива в России не должна стоить дешевле 45 рублей, сообщает «Коммерсант». Предложение установить минимальную цену на пенный напиток сегодня рассматривается в Министерстве финансов РФ.
Впервые инициатива прозвучала в феврале 2020 года. Тогда в СРП разгорелся конфликт: часть крупных игроков рынка («Балтика», Heineken, Efes) демонстративно вышли из союза, выразив таким образом несогласие с предполагаемым нововведением. Оставшиеся в СРП производители придерживаются мнения, что более мелкие предприятия в погоне за клиентом вынуждены поступаться качеством товара.
Именно для того, чтобы уравнять возможности небольших компаний с транснациональными гигантами, необходимо установить минимальные цены на напиток, уверены в союзе. Так, в идеале бутылка или банка пива должна стоить не меньше 110 рублей, литровая ПЭТ-бутылка — не менее 90 рублей, литр разливного пива — не менее 85 рублей.
Предложение было направлено в Минфин. В ведомстве отметили, что введение минимальной цены на напитки крепостью до 28% возможно только после поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Минфин в свою очередь направил обращение в Евразийскую экономическую комиссию, где документ будет рассмотрен позже.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году в России подорожают алкоголь и сигареты. По новому распоряжению правительства минимальная цена пол-литровой бутылки водки в 2021-м составит 243 рубля (сейчас — 230 рублей). Акцизы на сигареты в новом году поднимут на 20 процентов. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Антон Силуанов , Минфин , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС
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