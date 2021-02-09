Минфин рассмотрит вопрос о введении минимальной цены на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) настаивает, что пол-литровая бутылка пива в России не должна стоить дешевле 45 рублей, сообщает «Коммерсант». Предложение установить минимальную цену на пенный напиток сегодня рассматривается в Министерстве финансов РФ

Впервые инициатива прозвучала в феврале 2020 года. Тогда в СРП разгорелся конфликт: часть крупных игроков рынка («Балтика», Heineken, Efes) демонстративно вышли из союза, выразив таким образом несогласие с предполагаемым нововведением. Оставшиеся в СРП производители придерживаются мнения, что более мелкие предприятия в погоне за клиентом вынуждены поступаться качеством товара.

Именно для того, чтобы уравнять возможности небольших компаний с транснациональными гигантами, необходимо установить минимальные цены на напиток, уверены в союзе. Так, в идеале бутылка или банка пива должна стоить не меньше 110 рублей, литровая ПЭТ-бутылка — не менее 90 рублей, литр разливного пива — не менее 85 рублей.

Предложение было направлено в Минфин. В ведомстве отметили, что введение минимальной цены на напитки крепостью до 28% возможно только после поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Минфин в свою очередь направил обращение в Евразийскую экономическую комиссию , где документ будет рассмотрен позже.