В Госдуме анонсировали выплаты перед парламентскими выборами 

На выплаты россиянам перед осенними выборами могут выделить около 500 миллиардов рублей, сообщает Ura.ru. В Госдуме полагают, что деньги по большей части причитаются силовикам.

Информация о возможных выплатах изначально появилась в статье агентства Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве РФ . Журналисты написали, что новый пакет соцпомощи предназначен для решения финансовых проблем граждан. Предполагается, что деньги поступят на счета россиян накануне осенних выборов в Госдуму РФ.

Бывший министр труда, а ныне действующий парламентарий Сергей Калашников подчеркнул, что выплаты рассчитаны на широкий круг получателей, но в приоритете будут представители силовых структур.

Депутат Госдумы Олег Шеин в свою очередь отметил, что властям не составит труда изыскать 500 миллиардов рублей на выплаты россиянам, поскольку, например, в прошлом году около 4 триллионов рублей бюджетных средств не были освоены.

С 1 февраля, как сообщал «Рамблер», размер пособий, которые выплачиваются гражданам РФ от государства, вырос на уровень прошлогодней инфляции. В результате были увеличены единовременная выплата при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком, выплата беременным россиянкам за раннюю постановку на учёт, ежемесячная выплата инвалидам, обладателям званий Героя Соцтруда, Труда, Полным кавалерам Ордена Трудовой славы и Героям Советского Союза и России. Наконец, больше денег будут получать россияне, отказавшиеся от льгот в пользу денежной компенсации.