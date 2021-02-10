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Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников 

РИА Новости и ещё 6 37 минут назад
Эксперты рассказали о блокировке карты после звонка мошенников
Фото: © Depositphotos / leungchopan
Россиянину стоит блокировать банковскую карту после разговора с мошенниками в двух случаях: если он сам сообщил им информацию о карте, а также если еще до звонка злоумышленников пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств, рассказали РИА Новости эксперты.

"Если вы получили смс на списывание денег и вам звонят мошенники для получения одноразового кода подтверждения, в таком случае сразу необходимо блокировать карту, так как, скорее всего, злоумышленники узнали информацию по карте — номер, CVV и прочее", — говорит руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

Необходимо блокировать карту, если клиент сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-то данные.

"Если вы сами разгласили данные мошенникам, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении — продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", — советует специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин.

Также эксперт советует в случае подозрения на утечку своих данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.
Соглашается с коллегами и ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"В основном для совершения операции помимо данных банковской карты действительно необходимы CVV и одноразовый пароль. Однако бывают ситуации, когда в онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Также существуют схемы, позволяющие узнать CVV с помощью перебора. Именно поэтому даже при малейшем подозрении на мошенничество, лучше карту заблокировать", — добавляет он.

Способ проконтролировать безопасность своих средств есть — при покупках в интернете в большинстве случаев для подтверждения операции используется сгенерированный банком специальный код. Однако, отмечает Костиков, часть компаний отключает данную технологию, чтобы повысить конверсию — тогда мошенник может списать средства, имея только данные карты.

"Чтобы избежать рисков, следует завести отдельную виртуальную карту для покупок в сети и повседневных трат, переводить на нее минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки", — заключил он.

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Личный счет , Сергей Голованов , Лаборатория Касперского , РИА Новости
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