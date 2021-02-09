Онлайн-продажи продуктов рекордно выросли

В 2020 году объём онлайн-продажи продуктов питания в России вырос на 314%, сообщает Forbes. Активнее всего сегмент развился в Москве и Санкт-Петербурге.

К таким выводам пришли аналитики агентства Infoline. Они отметили, что по состоянию на начало года объём рынка онлайн-продаж составлял 43 миллиарда рублей. К концу года показатели перешагнули отметку в 135 миллиардов рублей.

Эксперты отметили, что в Москве и Санкт-Петербурге онлайн-продажи в общем торговом обороте продовольствия занимают около 2,5%. В регионах лидером считается Краснодар, где продвижением доставки продуктов активно занимается «Магнит» . За Кубанью следует Казань: там рынок делят «Самокат» и «Яндекс. Лавка». В пятерке лидеров также представлены Ростов-на-Лону и Екатеринбург. В остальных регионах в большинстве случаев услугу предоставляет «Сбермаркет».

Оценивая перспективы сегмента, аналитики склонны полагать, что в течение ближайших 3-4 лет объем рынка достигнет 1 триллиона рублей. Самый бурный рост эксперты предсказывают в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Ассоциации компаний интернет-торговли АКИТ предложили запускать в России онлайн-продажу алкоголя в преддверии праздников. В настоящее время готовится соответствующее обращение в адрес российского правительства . Предприниматели уверяют, что введение онлайн-продаж алкоголя с возможностью заказа спиртных напитков через интернет в России должно проходить постепенно. Первым этапом могло бы стать разрешение торговать горячительным через Сеть в предпраздничные дни, заявили представители ассоциации.