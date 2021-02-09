Автодилер рассказала о заработке салонов на покупателях

Автосалоны не смогут получить прибыль на простой продаже «голого» автомобиля за наличность. Об этом, как пишет «Прайм», рассказала «Коммерсанту» генеральный директор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова

Заработок автосалонов на покупателях кроется в продаже дополнительных услуг, пояснила она.

За 2020 год, который являлся весьма прибыльным для автомобильного рынка, чистая прибыль «Рольфа» увеличилась на 130%. По ее словам, скидок на приобретение автомобилей почти не предоставлялось.

Доля продаж новых автомобилей увеличилась с 59% до 63%. Что касается машин с пробегом, то, по ее словам, они составили 23% продаж.

Как рассказала Виноградова, автосалоны не заинтересованы в покупателях, которые готовы купить автомобиль за полную стоимость. В этом случае дилеру достается только маржа с продажи, а это 1-2% от суммы сделки. Сумма, которая достигает 10% от стоимости автомобиля, бывает редко, подчеркивает эксперт. По этой причине менеджеры продаж пытаются уговорить покупателей на дополнительные услуги в виде страховок, расширенных гарантий, сервисных пакетов и аксессуаров, говорит Виноградова.