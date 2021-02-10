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Росстат сообщил о росте реальных пенсий в 2020 году 

Банки.ру и ещё 2 2 часа назад
Росстат сообщил о росте реальных пенсий в 2020 году
Фото: ТАСС
Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России в 2020 году вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
Средний размер назначенных пенсий в 2020 году составил 14 986 рублей и вырос в годовом выражении на 5,8%. Для сравнения: в 2019 году рост среднего размера назначенных пенсий в годовом выражении составил 6%, в реальном выражении они выросли на 1,5%.
В декабре 2020 года средний размер назначенных пенсий составил 15 059 рублей и по сравнению с декабрем 2019-го увеличился на 5,7%.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году были проиндексированы на 6,6%, в текущем году (с 1 января) — на 6,3%.
Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9%, сообщал ранее Росстат.
Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем корректировки среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период, поясняет ведомство.
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Комментарии 1
Личный счет , Маленькая пенсия , Росстат
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