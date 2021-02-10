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Правила получения пенсий за умерших изменились в России 

News.ru и ещё 6 5 часов назад
Правила получения пенсий за умерших изменились в России
Фото: РИА Новости
Заявление на получение пенсии умерших родственников россияне могут теперь подать в электронном виде. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.
Заявление о выплате либо об отказе от получения пенсионных накоплений теперь может быть представлено в форме электронного документа. Подписать его можно будет простой электронной подписью, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Новые правила начнут действовать с 30 января 2022 года.
Минфин предложил россиянам формировать пенсию личными взносами
Россияне в связи с пандемией коронавируса могут оформить пенсию не выходя из дома. Упрощённый порядок оформления будет действовать до конца 2021 года. Подать заявление о назначении пенсии можно через портал «Госуслуги». Для этого понадобится в электронной форме указать свои данные, номер паспорта, СНИЛС, отметить, работаете ли вы и есть ли у вас на иждивении несовершеннолетние члены семьи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне старше 45 лет с нынешнего года начнут получать уведомления о размере будущей пенсии. Уведомления будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» три раза в год.
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Комментарии 8
Личный счет , Михаил Мишустин , Минфин
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