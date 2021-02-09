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Россияне смогут подать заявление о выплате пенсионных накоплений через интернет 

Вероника Полынина 17 минут назад
Россияне смогут подать заявление о выплате пенсионных накоплений через интернет
Фото: РИА Новости
Заявление о выплате пенсионных накоплений умерших можно будет подать в электронной форме. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Документ вступает в силу 30 января 2022 года.
Согласно изменениям, правопреемники умерших застрахованных лиц смогут оформить заявление о выплате пенсионных накоплений или об отказе от выплаты в электронном виде через портал государственных услуг с использованием простой электронной подписи.

«Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в фонд с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", и подписывается простой электронной подписью правопреемника», — говорится в постановлении.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января 2021 года пенсию по старости неработающим пенсионерам проиндексировали на 6,3%. В результате в среднем выплаты увеличились на тысячу рублей. Средний размер пенсии составляет в России 17,5 тысячи рублей.
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Личный счет , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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