В Госдуме предложили увеличить пенсии россиян

"Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства", — сказал Миронов.

По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные 2 триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.

Также политик предложил увеличить с 10 процентов до 22-х взносы в ПФР для россиян с доходами более 1 миллиона 465 тысяч рублей в год.

Кроме того, глава "Справедливой России" выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.