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Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
В Госдуме предложили увеличить пенсии россиян
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ura.ru назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии.

"Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства", — сказал Миронов.

По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные 2 триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.
Также политик предложил увеличить с 10 процентов до 22-х взносы в ПФР для россиян с доходами более 1 миллиона 465 тысяч рублей в год.
Кроме того, глава "Справедливой России" выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.
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Комментарии 22
Личный счет , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия
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