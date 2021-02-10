Зарплаты курьеров в регионах превысили 100 тысяч рублей

Зарплаты курьеров в регионах России достигают 110 тыс. рублей. Это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Superjob составил подборку самых дорогих вакансий февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств. Как правило, потенциальные работодатели предлагают свободный график, средства передвижения на выбор (пешком, на велосипеде, на самокате, на автомобиле). Как это ни удивительно, но зарплатный максимум предлагают не в Москве, 110 тыс. рублей готовы платить курьерам на собственном автомобиле в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске", — говорится в тексте исследования.

Так, в Москве курьеру-водителю предлагают зарплату в 100 тыс. рублей, курьеру в интернет-магазине — 80-90 тыс. рублей, курьеру с личным авто — от 80 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге пеший курьер может получать 81-95 тыс. рублей, курьер с личным авто — 70-75 тыс. рублей. При этом во Владивостоке зарплаты курьеров варьируются от 45 тыс. до 90 тыс. рублей, а в Волгограде и Воронеже — от 32 тыс. до 110 тыс. рублей.

В Екатеринбурге, по данным исследования, курьерам разных направлений предлагается зарплата от 30 тыс. до 110 тыс. рублей, в Казани — от 38 тыс. также до 110 тыс. рублей, в Краснодаре — от 40 тыс. до 68 тыс. рублей, в Красноярске, Омске и Новосибирске курьеры могут получать от 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Как отметили аналитики сервиса, в декабре 2020 года спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза год к году, а в январе 2021 года — в 4,8 раза.