Россияне отказались возвращать наличные в банки 

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Низкие ставки по депозитам привели к сохранению роста на наличные деньги в России. По мнению аналитиков, у граждан нет стимула возвращать финансы в банки.

«В начале 2021 года спрос на наличные деньги в России остался повышенным, несмотря на прохождение пиков кризиса», — пишет РБК со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства.

Аналитики предполагают, что одной из основных причин недоверия россиян к банковским депозитам являются низкие ставки по вкладам.

Прошлогодний прирост наличных денег у россиян составил 2,8 триллиона рублей. Аналитики полагают, что банкам в текущем году удастся вернуть меньше половины всех средств — около 1,1 триллионов.