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В Госдуме назвали Пенсионный фонд ненужным для выплаты пенсий 

Говорит Москва и ещё 4 1 час назад
В Госдуме назвали Пенсионный фонд ненужным для выплаты пенсий
Фото: РИА Новости
Пожилые люди должны получать эти деньги из бюджета без посредников.
С таким предложением в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она также раскритиковала идею индивидуального пенсионного капитала.
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«Предлагается открыть индивидуальный счёт и туда направлять средства, пока человек работает. Вопросов много по этому направлению, потому что инфляция всё съест. Пенсия распределяется через Пенсионный фонд — это своего рода посредник. Я считаю, что посредник в виде Пенсионного фонда не нужен. Пенсия должна выплачиваться через бюджет.

Второе, явно недостаточно накоплений, которые идут через страховые взносы. Дыру в пенсионном фонде закрывает федеральный бюджет, такого не должно быть. Часть средств можно направлять, получая взносы по-другому варианту. Если заработная плата доходит до определённого уровня — это один взнос, если больше — то другой взнос. Исправить эту ситуацию и увеличить поступления для пенсии. Варианты есть разные, их нужно рассматривать. То, что обещали старикам, поднимая пенсионный возраст — получите по тысяче рублей и поедете по Европам — я считаю, что это просто чиновничье хамство».

Вера Ганзя отметила, что проблемой с пенсиями нужно заниматься системно, а не вспоминать об этом перед выборами в законодательные органы.
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Личный счет , Вера Ганзя , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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