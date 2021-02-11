В Госдуме назвали Пенсионный фонд ненужным для выплаты пенсий 

Второе, явно недостаточно накоплений, которые идут через страховые взносы. Дыру в пенсионном фонде закрывает федеральный бюджет, такого не должно быть. Часть средств можно направлять, получая взносы по-другому варианту. Если заработная плата доходит до определённого уровня — это один взнос, если больше — то другой взнос. Исправить эту ситуацию и увеличить поступления для пенсии. Варианты есть разные, их нужно рассматривать. То, что обещали старикам, поднимая пенсионный возраст — получите по тысяче рублей и поедете по Европам — я считаю, что это просто чиновничье хамство».