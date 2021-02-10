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Россияне отказались возвращать наличные в банки 

Павел Тиунов 1 час назад
Аналитики полагают, что после пандемии россияне вернут в банки около 40% от той суммы, что обналичили во время действия ограничительных мер, сообщает РБК. Главная причина — низкие ставки по депозитам.
Эксперты Национального рейтингового агентства проанализировали финансовую ситуацию в январе и пришли к выводу, что в первом месяце года в обращении наличных средств стало меньше на 255 миллиардов рублей. В декабре их приток в оборот составил 502 миллиарда рублей. По словам аналитиков, обычно после новогодних праздников россияне возвращают в банки около 85% обналиченных сбережений. В НРА уверены, что люди не торопятся класть средства на депозиты из-за низких процентных ставок.
Специалисты подчеркнули, что в 2021 году деньги в банки будут постепенно возвращаться, но объем вернувшихся на счета накоплений в итоге окажется значительно меньше, чем было обналичено. Так, в 2020 году физлицами и бизнесом было снято с депозитов около 2,8 триллиона рублей. Вернётся не более 1,1 триллиона, полагают эксперты: то есть 39,3% от объема обналиченных средств.
Такого спроса на наличные в современной истории России не было никогда, констатировала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. В пример она привела похожую ситуацию во время кризисов 2008 и 2014 гг., но тогда, по ее словам, россияне довольно быстро вернули накопления в банки из-за увеличения ставок по депозитам. Сегодня, когда ЦБ проводит мягкую кредитно-денежную политику, на повторение ситуации надеяться не приходится, подчеркнула аналитик.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий посоветовал россиянам не хранить наличные дома, поскольку из-за высокой инфляции сбережения могут обесцениться.
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Личный счет , Видео , Андрей Русецкий , Надежда Караваева , Центральный банк России
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