В Госдуме призвали повысить минимальную пенсию в два раза 

Минимальная пенсия должна соответствовать средней минимальной потребительской корзине на одного гражданина, заявил Ura.ru лидер парии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что увеличить выплаты необходимо за счет бюджета и «богатых россиян».
Миронов подчеркнул, что год назад представители партии совместно с экспертами Российской академии наук высчитали размер средней минимальной потребительской корзины на одного человека. Получилась сумма — 31 тысяча рублей.
«Такой должна быть минимальная пенсия», — заявил политик.
По его словам, деньги на повышение выплат можно изыскать в результате корректировки бюджета, а также установки «справедливых» отчислений в Пенсионный фонд России для «богатых россиян».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Миронов заявил, что представители Левой коалиции в Госдуме будут добиваться снижения пенсионного возраста и ликвидации Пенсионного фонда России. Он подчеркнул, что страховой и накопительный принципы себя не оправдали, поэтому следует перейти к солидарной пенсионной системе. Таким образом, по его мнению, удастся «срезать непрофильные расходы»: например, на шикарные здания для ПФР, на раздутый штат, на большие зарплаты топ-менеджерам, на услуги пиарщиков. Размер пенсий должен рассчитываться с учетом зарплаты, условий труда и трудового стажа, добавил Миронов. При этом выплата по уходу на заслуженный отдых не должна быть меньше прожиточного минимума, резюмировал глава «Справедливой России».