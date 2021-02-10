Опекуны малолетних детей получат дополнительные выплаты 

Сергей Леонов. По решению Минтруда , опекуны детей с трех до семи лет будут получать на них дополнительные выплаты с 1 апреля текущего года, сообщил член социального комитета Совфеда

Ранее парламентарий поднял вопрос о том, что детей, находящихся под опекой, не включают в состав семьи, так как они, согласно постановлению правительства, находятся на полном государственном обеспечении. Политик напомнил, что с 1 января 2020 года установлена новая мера социальной поддержки семей — ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно. Такая выплата может быть получена, если среднедушевой доход семьи не превышает величину МРОТ на душу населения. Право на выплату имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка.

Парламентарии решили обратиться за разъяснениями в Минтруд, посчитав ситуацию с опекунами детей несправедливой.

"На основании поручения (палаты) был подготовлен запрос на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса и внести изменения в постановление правительства № 384", — сказал Леонов на пленарном заседании в среду.

По его словам, было предложено при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение ежемесячной денежной выплаты учитывать в составе семей опекунов детей, находящихся под опекой.

"Министерством был проработан данный вопрос и согласно ответу заместителя министра Ольги Баталиной предложенные изменения были внесены в соответствующее постановление", — сказал сенатор.