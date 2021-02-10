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Глава ФНС раскрыл причину создания инспекции для работы с богачами 

Прайм 50 минут назад
Глава ФНС объяснил создание инспекции для работы с богатыми
Фото: ТАСС
Новая инспекция по работе с крупнейшими налогоплательщиками-физическими лицами создана в России для того, чтобы сконцентрировать в одной точке организационные и информационные усилия ФНС на этом направлении, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Ранее ФНС анонсировала создание с 1 февраля новой инспекции, которая будет работать с налогоплательщиками-физлицами с доходами более 500 миллионов рублей в год.
Выступая в среду в Совете Федерации, Егоров сообщил, что такой подход — формирование специализированной системы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков — реализуется во всех развитых странах.

"Чтобы нам получить качественное налоговое администрирование, а это те граждане РФ, которые все-таки имеют и серьезные системы владения, и очень серьезные объемы транзакций, и международный элемент, безусловно, нужна повышенная квалификация для обработки этих данных. Все это функционально требует концентрации интеллектуальных, организационных и информационных усилий в одной точке", — пояснил Егоров.

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Комментарии
Личный счет , Экономика , Даниил Егоров , Федеральная налоговая служба , Совет Федерации
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