Глава ФНС объяснил создание инспекции для работы с богатыми

"Чтобы нам получить качественное налоговое администрирование, а это те граждане РФ, которые все-таки имеют и серьезные системы владения, и очень серьезные объемы транзакций, и международный элемент, безусловно, нужна повышенная квалификация для обработки этих данных. Все это функционально требует концентрации интеллектуальных, организационных и информационных усилий в одной точке", — пояснил Егоров.