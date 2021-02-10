ФНС пообещала упростить получение статуса ИП 

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя. Об этом, по данным РИА Новости, сообщил сегодня глава ведомства Даниил Егоров.
Выступая в Совете Федерации, Егоров пояснил, что регистрация ИП должна занимать несколько минут по аналогии с регистрацией самозанятого.
«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — отметил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее в СКР предложили ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей, в первую очередь, увеличив срок давности по таким делам и приравняв его к действующему для юридических лиц.
Также в СК предложили уменьшить срок для добровольного возмещения ущерба. Сегодня предпринимателям дается два месяца, чтобы оплатить все налоговые счета.