В Госдуме оценили инициативу по увеличению пенсий россиян 

«Это касается бюджетников, минимальной заработной платы и касается пенсий. Пенсии сегодня даже те, которые заявляются правительством, они не позволяют достойно жить. Вопрос по источникам [финансирования] — это уже экономический вопрос. Средства есть. Введение прогрессивной шкалы налогообложения — это решение. Есть еще ряд других направлений, где мы могли бы получить дополнительные средства», — пояснил он.