В Госдуме оценили инициативу по увеличению пенсий россиян 

Увеличение пенсий и зарплат бюджетников — одна из приоритетных задач российских властей. Есть ряд направлений, где можно было бы получить дополнительные средства, например, прогрессивная шкала налогообложения. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Как сообщал «Рамблер», ранее лидер парии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что минимальная пенсия должна соответствовать средней минимальной потребительской корзине на одного гражданина. В партии посчитали, что это — 31 тысяча рублей. Увеличить выплаты необходимо за счет бюджета, а также установки «справедливых» отчислений в Пенсионный фонд России для «богатых россиян», заявил Миронов.
По словам Катасонова, увеличение доходов граждан России — «абсолютно актуальная тема».
«Это касается бюджетников, минимальной заработной платы и касается пенсий. Пенсии сегодня даже те, которые заявляются правительством, они не позволяют достойно жить. Вопрос по источникам [финансирования] — это уже экономический вопрос. Средства есть. Введение прогрессивной шкалы налогообложения — это решение. Есть еще ряд других направлений, где мы могли бы получить дополнительные средства», — пояснил он.
При этом, по мнению парламентария, увеличение зарплат и пенсий должно быть часть экономической стратегии правительства.
«У нас же целая система, нам нельзя один тронуть налог, это нужно в комплексе рассматривать все. (…) Эта тема актуальна, а где найти средства — это уже тактика, это задача правительства», — уверен Катасонов.