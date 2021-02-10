Российскую пенсионную систему невозможно реанимировать за счет изъятия денег у одних и перераспределения их между другими, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова

"Доход от 1,5 млн рублей в год — это 125 тысяч рублей в месяц, что для крупных городов далеко не самая высокая заработная плата. Можно ли обозначить категорию граждан, получающих подобную зарплату, как богатых? Тогда нужно, по всей видимости, ввести четкую градацию, кто назначается богатым, а кто — умеренно бедным. Представителям профильных органов власти стоит для начало отказаться от патетики и трезво посмотреть на вещи", — считает эксперт.

По ее словам, попытка найти деньги для пенсий у богатых — только вопрос времени: если доходы больше взять неоткуда, их стоит еще раз поискать в карманах населения.

Пенсионная система — как схема — себя дискредитировала как минимум механизмом заморозки части пенсионных накоплений трудоспособных граждан. Каждый из нас уже не досчитается этой части, напоминает Бодрова. Дальнейшие глобальные изъятия денег из системы — и имеющихся, и будущих, — только подрывают остатки доверия к себе. "Людям действительно интереснее будет уйти "в тень" и не привлекать к себе дополнительного внимания", — отмечает она. Такие граждане впоследствии будут рассчитывать только на собственные финансовые возможности и ни на что более.

Пока состоятельными россиянами в России "назначили" тех, кто кто зарабатывает от 5 млн рублей в год, иных ориентиров ни у граждан, ни у чиновников, пока нет.

Сами состоятельные россияне тоже потеряют в пенсионных отчислениях, если нарастить долю обязательных социальных платежей.

Бизнесу и населению должно быть интересно участвовать в программе формирования пенсий — тогда дело пойдет динамичнее, советует она.

В текущих же условиях это долгий, малопривлекательный и совершенно не гарантирующий социальной устойчивости в дальнейшем проект.