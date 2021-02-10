Росияне вложили триллионы рублей в фондовый рынок 

Объем вложений россиян на финансовом рынке достиг 10 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. 10 млн человек и 10 трлн [рублей] вложений в инструменты финансового рынка», — приводит ТАСС слова министра.

Объем банковских депозитов в России, по словам Силуанова, составляет 35 трлн рублей.

«Соотношение уже серьезное», — заметил он.

По мнению главы Минфина, интерес россиян к финансовым инструментам вырос из-за низких процентных ставок по банковским депозитам и благодаря развитию цифровых технологий: брокерский счет можно открыть, не выходя из дома.

«Поэтому мы здесь не должны допустить, чтобы на фондовом рынке была возможность вводить людей в заблуждение», — сказал Силуанов, отметив, что правительство должно «серьезно отрегулировать» финансовый рынок.