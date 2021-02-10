Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
61.58
+0.11 Золото
1841.59
+0.02 РТС
1457.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.02
1.2134
+0.0009
28.01
1.2126
05.02
27.01

Росияне вложили триллионы рублей в фондовый рынок 

Вероника Полынина 1 час назад
Росияне вложили триллионы рублей в фондовый рынок
Фото: РИА Новости
Объем вложений россиян на финансовом рынке достиг 10 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. 10 млн человек и 10 трлн [рублей] вложений в инструменты финансового рынка», — приводит ТАСС слова министра.

Объем банковских депозитов в России, по словам Силуанова, составляет 35 трлн рублей.

«Соотношение уже серьезное», — заметил он.

ЦБ предупредил о новой схеме работы «черных кредиторов»
По мнению главы Минфина, интерес россиян к финансовым инструментам вырос из-за низких процентных ставок по банковским депозитам и благодаря развитию цифровых технологий: брокерский счет можно открыть, не выходя из дома.

«Поэтому мы здесь не должны допустить, чтобы на фондовом рынке была возможность вводить людей в заблуждение», — сказал Силуанов, отметив, что правительство должно «серьезно отрегулировать» финансовый рынок.

Как писал «Рамблер», в 2020 году частными инвесторами в России стали 5 млн человек — это больше, чем суммарно за все предыдущие годы. В прошлом году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 301 млрд рублей.
Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
Комментарии 22
Личный счет , Московская биржа , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение