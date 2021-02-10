Власти могут увеличить размер двух налоговых вычетов

Совет Федерации предложил правительству увеличить размер налогового вычета на медицинские услуги и образование, передает РИА «Новости».

В настоящий момент совокупный размер расходов на медуслуги и образование, по которому можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. В верхней палате парламента предлагают поднять планку до 200 тысяч рублей.

В тексте постановления Совфед рекомендует правительству «рассмотреть вопрос об увеличении предельного размера социального налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения своих детей (подопечных) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 100 тысяч рублей, а также об увеличении предельного совокупного размера социальных налоговых вычетов в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения и на оплату медицинских услуг и лекарственных препаратов для медицинского применения до 200 тысяч рублей».

Первый зампредседателя бюджетного комитета СФ Елена Перминова выразила надежду, что предложенная норма будет принята до конца 2022 года.

Также сенаторы просят правительство повысить возраст детей налогоплательщика, в отношении которых «может быть применен социальный налоговый вычет в размере расходов на оплату медицинских услуг, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, сумм страховых взносов по договорам добровольного страхования».