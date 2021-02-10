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Россиянам могут увеличить размер налоговых вычетов 

Вероника Полынина 1 час назад
Власти могут увеличить размер двух налоговых вычетов
Фото: ТАСС
Совет Федерации предложил правительству увеличить размер налогового вычета на медицинские услуги и образование, передает РИА «Новости».
В настоящий момент совокупный размер расходов на медуслуги и образование, по которому можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей. В верхней палате парламента предлагают поднять планку до 200 тысяч рублей.
Проект соответствующего постановления получил одобрение членов Совфеда по итогам правительственного часа с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.
В тексте постановления Совфед рекомендует правительству «рассмотреть вопрос об увеличении предельного размера социального налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения своих детей (подопечных) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 100 тысяч рублей, а также об увеличении предельного совокупного размера социальных налоговых вычетов в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения и на оплату медицинских услуг и лекарственных препаратов для медицинского применения до 200 тысяч рублей».
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Первый зампредседателя бюджетного комитета СФ Елена Перминова выразила надежду, что предложенная норма будет принята до конца 2022 года.
Также сенаторы просят правительство повысить возраст детей налогоплательщика, в отношении которых «может быть применен социальный налоговый вычет в размере расходов на оплату медицинских услуг, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, сумм страховых взносов по договорам добровольного страхования».
Как сообщал «Рамблер», в конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете «на спорт». Согласно законопроекту, занятия спортом пополнят линейку социальных вычетов, которые полагаются за платное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления. Россиянам будут возвращать 13% от денег, потраченных на абонементы в фитнес-клубы или спортивные секции детей.
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Комментарии 11
Личный счет , Даниил Егоров , Елена Перминова , Федеральная налоговая служба , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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