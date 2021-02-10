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Россиян ждет революционный закон о банкротстве 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Власти анонсировали «революционный» закон о банкротстве
Фото: РИА Новости
Новый «революционный» закон о банкротстве может быть принят Госдумой в весеннюю сессию, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Хочу подчеркнуть, что закон имеет революционный характер, и мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию», — цитирует Белоусова агентство ТАСС.

По словам первого вице-премьера, за 20 лет законодательство в сфере банкротства безнадежно устарело.
В 2019 году президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил проработать системные изменения в закон о банкротстве, был предложен комплекс решений, и с тех пор велась подготовка закона.
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По словам Белоусова, в работе над новым законодательством о банкротстве принимало участие большое количество организаций.

«В том числе объединение товаропроизводителей, банковского сообщества, и так далее. Всего, сейчас могу сказать, поправок в закон, — это порядка пятисот страниц. Конечно, очень много интересов он затрагивает», — рассказал первый вице-премьер.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году число банкротств граждан в России выросло на 70% и составило 120 тысяч человек. 95% банкротств были инициированы самими гражданами. Банкроты 2020 года в общей сложности задолжали банкам около 320 млрд рублей, а погасили 4% от этой суммы.
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Личный счет , Андрей Белоусов , Владимир Путин , Госдума , ИТАР-ТАСС
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