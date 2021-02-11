Россиянам напомнили о матпомощи до 50 тысяч рублей 

Юрист Егор Редин рассказал, что малоимущие россияне могут рассчитывать на единовременную материальную помощь (ЕМП), размер которой зависит от прожиточного минимума в регионе, размера средней зарплаты и других факторов. Об этом сообщает «Прайм».

По данным Редина, в Брянской области ЕМП определяют с учетом прожиточных минимумов и общего дохода всех членов семьи. В Подмосковье выплата на одного члена семьи составляет максимум шесть тысяч рублей в год.

В Удмуртии одиноким беременным женщинам выделяют три тысячи рублей материальной помощи, а студенческой семье при появлении ребенка — 15 тысяч рублей.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа вправе рассчитывать на единовременную выплату в 50 тысяч рублей, если они столкнулись с «экстремальной жизненной ситуацией».

Преподаватель правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова добавила, что россияне могут получать помощь по социальному контракту сроком от трех месяцев до года. Полученные деньги можно тратить на покупку одежды, обуви и товары для школьников.

Желающие начать свой бизнес с помощью соцконтракта могут купить расходные материалы и частично возместить стоимость аренды.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт РАН Вячеслав Бобков заявил, что помочь российской экономике может выплата безработным не одного прожиточного минимума, а трех в расчете на многодетную семью ежемесячно.

Бобков, возглавляющий лабораторию проблем уровня и качества жизни РАН, рассказал, что на выплату трех таких пособий из бюджета придется выделить три триллиона рублей. Однако уже на следующий год эта сумма вернется через налоги и дополнительные доходы бюджета.