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В Госдуму внесли законопроект о минимальном гарантированном доходе должников 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом в четверг сообщил ТАСС один из авторов документа, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, "ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".
Также закрепляется механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. В соответствии с ним, они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая, в частности, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание.
В России выросло количество должников по кредитам
Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с лидером думской фракции Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.
По словам Неверова, на практике нередко возникает ситуация, "когда после взыскания долга человеку просто не на что жить".

"Но нам следует обеспечивать не только гарантии действенной судебной защиты кредитора, но и защиту прав должника: в конституции прямо закреплено, что Российская Федерация — социальное государство. Должник и так, очевидно, находится в сложной жизненной ситуации, ему требуется поддержка, чтобы эта ситуация еще не ухудшилась, — подчеркнул Неверов в беседе с ТАСС.

Ранее правительство РФ концептуально поддержало законопроект, но рекомендовало доработать его перед внесением на рассмотрение Госдумы. В частности, замечания касались отсутствия механизма защиты минимального дохода, а также порядка действий приставов при получении должником периодических доходов без использования банковского счета. Первая редакция законопроекта была внесена в нижнюю палату парламента в мае 2020 года.
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Комментарии 14
Личный счет , Видео , Андрей Турчак , Сергей Неверов , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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