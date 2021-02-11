Андрей Исаев. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом в четверг сообщил ТАСС один из авторов документа, первый замглавы фракции "Единая Россия"

Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, "ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".

Также закрепляется механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. В соответствии с ним, они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая, в частности, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с лидером думской фракции Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда , секретарем генсовета партии Андреем Турчаком

По словам Неверова, на практике нередко возникает ситуация, "когда после взыскания долга человеку просто не на что жить".

"Но нам следует обеспечивать не только гарантии действенной судебной защиты кредитора, но и защиту прав должника: в конституции прямо закреплено, что Российская Федерация — социальное государство. Должник и так, очевидно, находится в сложной жизненной ситуации, ему требуется поддержка, чтобы эта ситуация еще не ухудшилась, — подчеркнул Неверов в беседе с ТАСС.