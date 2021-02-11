ЦБ обязал банки увеличить суточные лимиты на переводы через СБП 

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Лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в сутки должен быть не менее 150 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте указания Банка России , размещенном на сайте регулятора.

«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года», — пояснили в ЦБ.

Регулятор уверен, что нововведение позволит повысить доступность переводов через систему быстрых платежей для граждан.

Сегодня лимит в разных банках в среднем составляет до 50 тысяч рублей.

«Рамблер» писал, что СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью жители России могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета.