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Россиян предупредили о предпраздничных схемах кибермошенников 

Лера Букина 50 минут назад
Активизация со стороны мошенников особенно часто происходит в предпраздничные дни. Речь идет о фишинговых атаках, фальшивых онлайн-магазинах и слишком заманчивых акциях. О том, как не стать жертвой таких схем, рассказал РИА Новости руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.
Так, по его словам, наиболее опасная схема в такие дни — фишинг, подразумевающий массовую рассылку электронных писем или СМС. Мошенники, представляясь сотрудниками известных компаний и онлайн-магазинов, рассылают письма с привлекательными предложениями, которые приурочены к праздникам, говорит Кубарев. Он также объясняет, что аферисты прибегают к созданию поддельного сайта, который имеет схожий с официальным сайтом домен, навигацию по веб-ресурсу и дизайн.
При этом зачастую срок действия акции или количество товаров ограничены, указывает эксперт. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо незамедлительно ввести данные банковской карты. Так, после оформления заказа и введения своих персональных данных, мошенник может либо продать несуществующий товар пользователю, списав средства с его карты на свой счет, либо воспользоваться этими данными для продажи в Darknet, рассказал Кубарев.
Отличительной чертой фишинга является запрос на конфиденциальную информацию и срочность.

«Следует помнить, что, если вы не подписаны на рассылку онлайн-магазина, от которого получили предложение, вряд ли это сообщение пришло от него. Если же вы на нее подписаны, не забудьте проверить домен email-адреса, от которого получили письмо», — подчеркнул эксперт.

По словам Кубарева, лучший способ удостовериться в наличии акции — проверка информации на официальном сайте магазина, который стоит искать через поисковую систему.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ РФ зафиксировал в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, которые активно рекламируются у популярных блогеров, сообщила пресс-служба регулятора.
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Комментарии
Личный счет , Видео , Центральный банк России , РИА Новости
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