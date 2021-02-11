Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
61.20
+0.20 Золото
1842.60
+0.01 РТС
1448.31
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.02
1.2128
–0.0006
29.01
1.2135
08.02
28.01

В «Авито» зафиксировали рост спроса на аренду игровых консолей 

Лера Букина 45 минут назад
В «Авито» зафиксировали рост спроса на аренду игровых консолей
Фото: ТАСС
В связи с пандемией спрос на аренду техники и электроники в 2020 году значительно увеличился, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет сервиса «Avito Услуги».
Отмечается, что наиболее востребованной категорией среди потребителей стали игровые приставки — спрос на их аренду увеличился на 148%, а предложение на 110%. Самый частый запрос у пользователей «Авито» — аренда приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox 360 от Microsoft. Средняя стоимость их аренды за год увеличилась на 13%, до 2,5 тысяч рублей в сутки.
Также популярными по аренде у россиян стала аудио— и видеотехника — спрос вырос на 22% в 2020 году. В данной категории оказались популярны миниатюрные беспроводные наушники. Что касается категории «компьютерные аксессуары», то в ней наиболее востребованным устройством стали очки виртуальной реальности. Электронику сдают именно на сутки, подчеркивают в «Авито».
Отмечается, что увеличение спроса на аренду игровых консолей не повлияло на продажи таких устройств в рознице. В 2020 году в России было продано 760 тысяч игровых консолей на 14,7 млрд рублей. Данный показатель на 13% больше в штуках и на 20% в деньгах год к году, оценили в группе «М. Видео-Эльдорадо».
Увеличение спроса на аренду приставок может быть обусловлено ростом их стоимости на фоне волатильности валюты, полагают в компании Ozon, в которой средний чек на консоли в 2020 году составил 13 тысяч рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя.
Аренда электроники уже активно развивается за границей, где ее организуют сами производители устройств, отмечает бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что крупные корпорации заговорили о дефиците техники из-за нехватки чипов.
Видео дня. В Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продукты
Комментарии
Личный счет , Компании , Антон Фомин , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение