В «Авито» зафиксировали рост спроса на аренду игровых консолей 

В связи с пандемией спрос на аренду техники и электроники в 2020 году значительно увеличился, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет сервиса «Avito Услуги».

Отмечается, что наиболее востребованной категорией среди потребителей стали игровые приставки — спрос на их аренду увеличился на 148%, а предложение на 110%. Самый частый запрос у пользователей «Авито» — аренда приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox 360 от Microsoft . Средняя стоимость их аренды за год увеличилась на 13%, до 2,5 тысяч рублей в сутки.

Также популярными по аренде у россиян стала аудио— и видеотехника — спрос вырос на 22% в 2020 году. В данной категории оказались популярны миниатюрные беспроводные наушники. Что касается категории «компьютерные аксессуары», то в ней наиболее востребованным устройством стали очки виртуальной реальности. Электронику сдают именно на сутки, подчеркивают в «Авито».

Отмечается, что увеличение спроса на аренду игровых консолей не повлияло на продажи таких устройств в рознице. В 2020 году в России было продано 760 тысяч игровых консолей на 14,7 млрд рублей. Данный показатель на 13% больше в штуках и на 20% в деньгах год к году, оценили в группе «М. Видео-Эльдорадо».

Увеличение спроса на аренду приставок может быть обусловлено ростом их стоимости на фоне волатильности валюты, полагают в компании Ozon, в которой средний чек на консоли в 2020 году составил 13 тысяч рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя.

Аренда электроники уже активно развивается за границей, где ее организуют сами производители устройств, отмечает бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин