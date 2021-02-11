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«Коммунисты России» призвали рестораны ввести скидку на 14 февраля 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Коммунисты России» призвали рестораны ввести скидку на 14 февраля
Фото: РИА Новости
Партия «Коммунисты России» выступила с предложением ввести скидку в 30% для влюбленных пар в кафе и ресторанах в День святого Валентина. Об этом РИА Новости заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Он отметил, что партия призвала всех рестораторов России «объявить космическую скидку для влюбленных пар на все меню» в честь праздника 14 февраля.

«Необходимо обеспечить 30% дисконта, что создаст праздничное настроение миллионам людей, причем не только молодых, явится мерой существенной поддержки семейных бюджетов россиян, чьи доходы пострадали от пандемии коронавируса», — пояснил Сурайкин.

Председатель ЦК партии подчеркнул, что акция могла бы перерасти в «добрую ежегодную традицию», благодаря чему день влюбленных заиграет новыми красками и станет социальным праздником, а «не днем в честь легкомысленных отношений».
«Рамблер» писал, что ранее «Коммунисты России» обратились в Госдуму с инициативой провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, значительная доля жителей России «окутана кредитами, которые их душат».
При этом президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что поддерживает идею списать долги россиян. Но за реализацию инициативы, по его словам, должны заплатить ее авторы.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Гарегин Тосунян , Максим Сурайкин , Госдума , РИА Новости
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