«Коммунисты России» призвали рестораны ввести скидку на 14 февраля 

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Партия «Коммунисты России» выступила с предложением ввести скидку в 30% для влюбленных пар в кафе и ресторанах в День святого Валентина. Об этом РИА Новости заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин

Он отметил, что партия призвала всех рестораторов России «объявить космическую скидку для влюбленных пар на все меню» в честь праздника 14 февраля.

«Необходимо обеспечить 30% дисконта, что создаст праздничное настроение миллионам людей, причем не только молодых, явится мерой существенной поддержки семейных бюджетов россиян, чьи доходы пострадали от пандемии коронавируса», — пояснил Сурайкин.

Председатель ЦК партии подчеркнул, что акция могла бы перерасти в «добрую ежегодную традицию», благодаря чему день влюбленных заиграет новыми красками и станет социальным праздником, а «не днем в честь легкомысленных отношений».

«Рамблер» писал, что ранее «Коммунисты России» обратились в Госдуму с инициативой провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, значительная доля жителей России «окутана кредитами, которые их душат».