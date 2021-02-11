В Госдуме исключили введение базового минимального дохода

Исаев пояснил, что базовый минимальный доход — своеобразная «стипендия», которую граждане некоторых стран получают от государства независимо от уровня своих доходов. Он добавил, что члены «Единой России» не считают такой вариант социальной поддержки подходящим для РФ. В партии, по его словам, придерживаются системы гарантированного минимального дохода, которая учитывает заработок человека и компенсирует возможный недостаток средств до определенного уровня.

«Если он получает меньше, ему устанавливается доплата. Это и будет адресной социальной помощью», — отметил Исаев.

Он подчеркнул, что именно гарантированный минимальный доход имел ввиду глава партии Дмитрий Медведев , когда поручил своим соратникам модернизировать законодательство в сфере занятости.