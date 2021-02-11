Должникам гарантируют прожиточный минимум

Депутаты от «Единой России» предложили запретить приставам арестовывать счета россиян, на которых хранятся деньги в размере прожиточного минимума, сообщает ТАСС. По мнению парламентариев, нередко должники оказываются в ситуациях, когда им просто «не на что жить».
Речь о законопроекте о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, который единороссы уже внесли на рассмотрение в Госдуму.
В документе говорится, что доход россиянина в размере определенного минимума должен оставаться неприкосновенным. Предполагается, что в будущем должник сможет прийти к приставам, написать заявление о сохранении средств, указать реквизиты счета, и банк не сможет списать деньги.
Возможное нововведение может вступить в силу уже 1 сентября 2021 года. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов подчеркнул, что иногда в России должникам после списания средств со счета «не на что жить». Учитывая, что РФ — социальное государство, конституционные права должника должны быть защищены, добавил депутат. В подобных ситуациях россиян необходимо поддерживать, а не ухудшать их положение, резюмировал он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», первый замглавы «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что введение системы базового минимального дохода по примеру других стран — не актуально. Это своеобразная «стипендия», которую граждане получают от государства независимо от уровня своих доходов. Депутат добавил, что члены «Единой России» не считают такой вариант социальной поддержки подходящим для РФ. В партии, по его словам, придерживаются системы гарантированного минимального дохода, которая учитывает заработок человека и компенсирует возможный недостаток средств до определенного уровня.