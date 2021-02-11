Должникам гарантируют прожиточный минимум

Депутаты от «Единой России» предложили запретить приставам арестовывать счета россиян, на которых хранятся деньги в размере прожиточного минимума, сообщает ТАСС. По мнению парламентариев, нередко должники оказываются в ситуациях, когда им просто «не на что жить».

Речь о законопроекте о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, который единороссы уже внесли на рассмотрение в Госдуму

В документе говорится, что доход россиянина в размере определенного минимума должен оставаться неприкосновенным. Предполагается, что в будущем должник сможет прийти к приставам, написать заявление о сохранении средств, указать реквизиты счета, и банк не сможет списать деньги.

Возможное нововведение может вступить в силу уже 1 сентября 2021 года. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов подчеркнул, что иногда в России должникам после списания средств со счета «не на что жить». Учитывая, что РФ — социальное государство, конституционные права должника должны быть защищены, добавил депутат. В подобных ситуациях россиян необходимо поддерживать, а не ухудшать их положение, резюмировал он.