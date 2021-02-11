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В Госдуме предложили наследовать пенсии 

Артём Кульша 1 час назад
В Госдуме предложили наследовать пенсии
Фото: РИА Новости
Страховая часть пенсии должна стать наследуемой. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

«Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, но умер, так и не воспользовавшись своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам», — считает он.

Лидер партии «Справедливая Россия» напомнил, что в 2019 году Госдума отклонила аналогичное предложение. Также он отметил, что примерно треть российских мужчин не доживет до пенсионного возраста.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, которые не индексируются с 2016 года.
Позавчера пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что кабинет министров выполнил поручение, представив поливариантное видение вопроса. Теперь экспертное подразделение администрации главы государства рассмотрит предложенные варианты, после чего совместно с кабмином будет принято окончательное решение.
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Комментарии 1
Личный счет , Дмитрий Песков , Сергей Миронов , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Госдума , Справедливая Россия
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