В Госдуме предложили наследовать пенсии 

Страховая часть пенсии должна стать наследуемой. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов.
«Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, но умер, так и не воспользовавшись своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам», — считает он.
Лидер партии «Справедливая Россия» напомнил, что в 2019 году Госдума отклонила аналогичное предложение. Также он отметил, что примерно треть российских мужчин не доживет до пенсионного возраста.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, которые не индексируются с 2016 года.
Позавчера пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что кабинет министров выполнил поручение, представив поливариантное видение вопроса. Теперь экспертное подразделение администрации главы государства рассмотрит предложенные варианты, после чего совместно с кабмином будет принято окончательное решение.