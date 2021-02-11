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«Никто не пришел»: в России заявили о нехватке мигрантов 

Вероника Полынина 1 час назад
Аграрии заявили о нехватке мигрантов в стране
Фото: ТАСС
В России на весенние сельскохозяйственные работы не хватает порядка 38 тысяч человек, пишет «Комсомольская правда».
Проблемы возникли в регионах, где на больших площадях выращиваются овощи и используется преимущественно ручной труд. Это, например, Волгоградская и Астраханская области, где недостает 22 тысяч работников.
Минсельхоз уже обратился в правительство с просьбой посодействовать возвращению мигрантов.
При этом россияне на эти работы идти не хотят. Так, президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников заявил, что на предприятии в Костромской области есть около 50 вакансий. При восьмичасовом рабочем дне и пятидневной неделе сотрудник может заработать 35-50 тысяч рублей.

«Кадровая служба обзвонила порядка 400 человек, которые стоят на учете в местной службе занятости. Никто не пришел. После массированной рекламы по телевидению пришли работать 4 человека», — рассказал Ситников.

По мнению профессора кафедры управления персоналом, проректора Финансового университета Александра Сафонова, ситуация с нехваткой кадров возникла из-за того, что долгое время в Костромской области и других регионах были очень низкие зарплаты. Те люди, которые хотели зарабатывать, уехали в Москву и другие крупные города и не хотят возвращаться. Когда зарплаты выросли, людей на месте не осталось.

«Надо повышать размер минимальной заработной платы, чтобы стандарты оплаты труда в целом по стране росли, а не только в отдельных регионах. Тогда будут создаваться предпосылки, чтобы люди оставались работать по месту жительства», — заявил Сафонов.

На днях, как сообщал «Рамблер», руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал, что строительному комплексу Москвы не хватает около 15-20 тысяч рабочих. Он объяснил, что дефицит рабочей силы возник из-за того, что мигранты не могут въехать в страну в результате закрытия границы.
Видео дня. В Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продукты
Комментарии
Личный счет , Рафик Загрутдинов , Алексей Ситников , Александр Сафонов , Финансовый университет , Минсельхоз , Комсомольская правда
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