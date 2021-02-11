Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
61.20
–0.05 Золото
1826.47
–0.01 РТС
1448.31
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.02
1.2125
–0.0010
29.01
1.2135
08.02
28.01

Пенсионный фонд сочли ненужным для выплаты пенсий 

Вероника Полынина 2 часа назад
В Госдуме назвали ПФР ненужным для выплаты пенсий
Фото: ТАСС
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала Пенсионный фонд России ненужным для выплаты пенсий.

«Пенсия распределяется через Пенсионный фонд — это своего рода посредник. Я считаю, что посредник в виде Пенсионного фонда не нужен. Пенсия должна выплачиваться через бюджет», — заявила она радиостанции «Говорит Москва».

Ганзя отметила, что накоплений, которые идут через страховые взносы в ПФР, явно недостаточно, и эту «дыру» закрывает федеральный бюджет.
Миронов предложил передавать пенсию по наследству
Депутат предложила реформировать систему страховых взносов, увеличив их при достижении определенного уровня зарплаты.
Она также раскритиковала идею индивидуального пенсионного капитала. По мнению парламентария, пока человек работает, инфляция съест все накопления.
Вера Ганзя отметила, что проблемой пенсий нужно заниматься системно и изучать разные пути увеличения пенсионных выплат.

«То, что обещали старикам, поднимая пенсионный возраст — получите по тысяче рублей и поедете по Европам — я считаю, что это просто чиновничье хамство», — резюмировала она.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января 2021 года пенсию по старости неработающим пенсионерам проиндексировали на 6,3%. В результате в среднем выплаты увеличились на тысячу рублей. Средний размер пенсии составляет в России 17,5 тысячи рублей.
Видео дня. В Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продукты
Комментарии 119
Личный счет , Вера Ганзя , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение