В Госдуме назвали ПФР ненужным для выплаты пенсий

«Пенсия распределяется через Пенсионный фонд — это своего рода посредник. Я считаю, что посредник в виде Пенсионного фонда не нужен. Пенсия должна выплачиваться через бюджет», — заявила она радиостанции «Говорит Москва».

Ганзя отметила, что накоплений, которые идут через страховые взносы в ПФР, явно недостаточно, и эту «дыру» закрывает федеральный бюджет.

Депутат предложила реформировать систему страховых взносов, увеличив их при достижении определенного уровня зарплаты.

Она также раскритиковала идею индивидуального пенсионного капитала. По мнению парламентария, пока человек работает, инфляция съест все накопления.

Вера Ганзя отметила, что проблемой пенсий нужно заниматься системно и изучать разные пути увеличения пенсионных выплат.

«То, что обещали старикам, поднимая пенсионный возраст — получите по тысяче рублей и поедете по Европам — я считаю, что это просто чиновничье хамство», — резюмировала она.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января 2021 года пенсию по старости неработающим пенсионерам проиндексировали на 6,3%. В результате в среднем выплаты увеличились на тысячу рублей. Средний размер пенсии составляет в России 17,5 тысячи рублей.