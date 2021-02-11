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Назван способ сократить бедность на 60% в России 

Вероника Полынина 1 час назад
Бедность предложили сократить программой минимального гарантированного дохода
Фото: ТАСС
Программа минимального гарантированного дохода могла бы сократить бедность в России на 60%, считает директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. Об этом он рассказал в колонке для журнала Forbes.
В настоящее время в России те или иные виды социальной поддержки получает около 65% населения. При этом около 16% бедных вообще не охвачены социальными программами. В зависимости от региона этот показатель может возрастать.
Например, по данным выборочного обследования, в республике Коми социальную помощь не получает 25% бедного населения.
Селигман отметил, что сейчас россиянам самим приходится обращаться за соцподдержкой, тогда как возможности информационных технологий уже позволяют органам соцзащиты самостоятельно определять, что семья нуждается в поддержке.
Решением проблемы Селигман назвал внедрение программы минимального дохода, основанной на оценке нуждаемости по доходам и активам семьи, которая объединит денежные выплаты получателям с другими инструментами, прежде всего обеспечивающими мотивацию к труду. При этом ежемесячные выплаты должны обеспечивать прожиточный минимум каждому члену семьи.
По словам полпреда Всемирного банка, программа хорошо зарекомендовала себя в странах Западной Европы и в Китае. Ее можно быстро развернуть в общенациональном масштабе.
Он отметил, что расходы по таким программам имеют высокий мультипликативный эффект (на уровне или даже выше расходов на инфраструктуру), что позволяет рассматривать их как один из способов восстановления экономического роста.
В России ввести механизм минимального дохода можно на основе уже существующей программы социального контракта. Согласно результатам экономического моделирования, проведенного Всемирным банком на основе данных Росстата, стоимость внедрения подобной программы составляет около 250 млрд рублей (0,3% от ВВП). В будущем это позволит сократить масштаб бедности примерно на 60%.
Как сообщал «Рамблер», в конце января президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей выход из бедности.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Росстат , Всемирный Банк , Forbes
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