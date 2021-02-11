Экономисты выступили против передачи пенсии по наследству 

По мнению опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, в случае принятия закона Пенсионному фонду РФ придется закладывать в свой бюджет дополнительные траты, при этом известно, что бюджет ПФР и так дефицитен.

Специалисты считают, что инициатива приведет к значительному росту получателей выплат от государства, а часть предназначенных пенсионерам денег будет идти тем, кто еще не ушел на пенсию.

Зубец отметил, что идея реализована в системе частного пенсионного страхования. Если человек вложил деньги в НПФ, а затем умер, его средства могут получать выплаты из фонда.

Доктор экономических наук Сергей Смирнов , в свою очередь, напомнил, что страховая часть пенсий — «штука абсолютно виртуальная». Страховые взносы уходят на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, а для будущих пересчитываются в баллы.

По мнению Смирнова, чтобы воплотить идею Миронова в жизнь, необходимо полностью менять федеральное пенсионное законодательство.

Как писал «Рамблер», ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать страховую часть пенсий наследуемой.