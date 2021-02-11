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Экономисты выступили против передачи пенсии по наследству 

Вероника Полынина 1 час назад
Экономисты выступили против передачи пенсии по наследству
Фото: ТАСС
Экономисты раскритиковали предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о передаче страховых пенсий по наследству.
По мнению опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, в случае принятия закона Пенсионному фонду РФ придется закладывать в свой бюджет дополнительные траты, при этом известно, что бюджет ПФР и так дефицитен.
Специалисты считают, что инициатива приведет к значительному росту получателей выплат от государства, а часть предназначенных пенсионерам денег будет идти тем, кто еще не ушел на пенсию.
Миронов предложил передавать пенсию по наследству
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подсчитал, что реализация идеи Сергея Миронова потребует полуторакратного увеличения бюджета Пенсионного фонда. Однако непонятно, за чей счет он будет увеличиваться.
Зубец отметил, что идея реализована в системе частного пенсионного страхования. Если человек вложил деньги в НПФ, а затем умер, его средства могут получать выплаты из фонда.
Доктор экономических наук Сергей Смирнов, в свою очередь, напомнил, что страховая часть пенсий — «штука абсолютно виртуальная». Страховые взносы уходят на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, а для будущих пересчитываются в баллы.
По мнению Смирнова, чтобы воплотить идею Миронова в жизнь, необходимо полностью менять федеральное пенсионное законодательство.
Как писал «Рамблер», ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать страховую часть пенсий наследуемой.
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Личный счет , Алексей Зубец , Сергей Миронов , Сергей Смирнов , Пенсионный фонд РФ , Справедливая Россия , Финансовый университет , Московский комсомолец
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