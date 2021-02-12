Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
60.59
–0.10 Золото
1819.20
+0.02 РТС
1448.31
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2124
+0.0067
01.02
1.2057
09.02
29.01

В России предложили замораживать похищенные деньги на счете мошенника 

Банки.ру 2 часа назад
Похищенные деньги на счете мошенника предложили замораживать
Фото: РИА Новости
Ассоциация банков России (АБР) подготовила два законопроекта, направленные на борьбу с кибермошенничеством: один вносит изменения в закон «О национальной платежной системе (НПС)», другой — в Уголовный кодекс (УК). Об этом пишет «Коммерсант». Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, главным новшеством станет появление у клиентов шанса на то, что украденные деньги можно успеть заморозить на счете мошенника до подачи документов в суд. Предусмотрена и возможность получения оперативно документов по владельцу счета «мошенников».
В пояснительной записке к поправкам к закону о НПС отмечается, что существующий механизм неприменим к «хищению денежных средств с помощью методов социальной инженерии». Авторы поправок считают необходимым проработать механизм возврата средств. В частности, предлагается блокировать средства на счете получателя на 25 дней и запретить по нему все расходные операции после поступления заявления об оспаривании платежа. Если в течение пяти дней получатель признает платеж ошибочным, счет разблокируется, а деньги возвращаются плательщику. Если получатель не отвечает или приводит аргументы в пользу обоснованности платежа, средства остаются заблокированными на 25 дней. Предлагаемые законопроектом изменения в случае должного уровня автоматизации процессов электронного обмена между банками позволят увеличить возврат денежных средств до 15–30% от общего количества похищенного.
Поправки к УК предполагают вынесение преступлений, связанных с нарушением банковской тайны, в отдельную статью. Авторы законопроекта хотят распространить уголовную ответственность на случаи неумышленного разглашения банковской тайны.
В ЦБ считают, что «предлагаемая юридическая конструкция требует серьезной переработки». Регулятор «продолжает консультации по этому поводу с кредитными организациями и ассоциациями, правоохранительными органами и с юридическим сообществом», сообщили там. По мнению экспертов, предложенный механизм будет работать только в случае с ошибочным переводом. В случае мошенничества, когда клиент придет в банк с заявлением об оспаривании, денег на счете получателя уже просто не будет. Помочь в борьбе с мошенническими списаниями, говорит эксперт, мог бы возврат к установленному трехдневному сроку осуществления перевода, но к этому не готовы ни клиенты, ни банки, считают эксперты.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Банки.ру: последние новости
Исследование: в январе россияне на четверть увеличили свои траты Исследование: в январе россияне на четверть увеличили свои траты Пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам Пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам Росстат сообщил о росте реальных пенсий в 2020 году Росстат сообщил о росте реальных пенсий в 2020 году
Комментарии
Личный счет , Алексей Войлуков , НСПК , МВД , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение