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Россиян предупредили о последствиях реформы ПФР 

Артём Кульша 1 час назад
Россиян предупредили о последствиях реформы ПФР
Фото: РИА Новости
Объединение социальных внебюджетных фондов неизбежно повлечет изменения к худшему. Об этом преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко заявил «Ура.ру».
Сегодня собеседники в правительстве сообщили «Коммерсанту», что вчера глава Пенсионного фонда Максим Топилин объявил коллегам о своем уходе. Источник издания в ПФР связал это с давно обсуждающимся объединением социальных внебюджетных фондов, которое может стать реальностью в контексте реформы институтов развития.

«Любая реформа, связанная с сохранением или созданием любой государственной системы там, где она не требуется, неизбежно будет приводить к изменениям к худшему», — считает Юрченко.

В свою очередь, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич выразил уверенность, что кадровые перестановки в Пенсионном фонде никак содержательно не скажутся на пенсионных выплатах. Это может произойти, например, в случае изменения возраста выхода на пенсию или формулы начисления выплат.
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Комментарии 1
Личный счет , Константин Юрченко , Максим Топилин , Пенсионный фонд РФ
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