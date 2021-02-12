Россиян предупредили о последствиях реформы ПФР 

Объединение социальных внебюджетных фондов неизбежно повлечет изменения к худшему. Об этом преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко заявил «Ура.ру».

Сегодня собеседники в правительстве сообщили «Коммерсанту», что вчера глава Пенсионного фонда Максим Топилин объявил коллегам о своем уходе. Источник издания в ПФР связал это с давно обсуждающимся объединением социальных внебюджетных фондов, которое может стать реальностью в контексте реформы институтов развития.

«Любая реформа, связанная с сохранением или созданием любой государственной системы там, где она не требуется, неизбежно будет приводить к изменениям к худшему», — считает Юрченко.

В свою очередь, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич выразил уверенность, что кадровые перестановки в Пенсионном фонде никак содержательно не скажутся на пенсионных выплатах. Это может произойти, например, в случае изменения возраста выхода на пенсию или формулы начисления выплат.