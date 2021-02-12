Антон Дроздов устроился на работу в оборонный банк

Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника, — говорится в сообщении.

Знакомый Дроздова пояснил, что тот давно собирался покинуть государственную службу. Теперь он полностью сосредоточен на вопросах казначейского сопровождения транзакций, которые являются критически важными для банка, специализирующегося на оборонных кредитах.

Антон Дроздов руководил ПФР с июля 2008-го по январь 2020 года. После ухода из организации он был назначен замминистра финансов, курирующим пенсионную систему. В частности, в его задачи входила разработка гарантированного пенсионного плана — впрочем, законопроект об этом до сих пор не принят. Он покинул пост в связи с сокращением числа заместителей главы ведомства.