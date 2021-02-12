В Госдуме отрегулируют порядок ненормированного рабочего дня 

12 февраля состоялось первое совместное заседание двух рабочих групп, созданных в Госдуме, — по мониторингу применения трудового законодательства и изменению законодательства о занятости. Помимо депутатов и сенаторов, в них состоят представители общероссийских объединений профсоюзов, работодателей и Правительства.

«Эти вопросы тесно переплетены, и обе рабочие группы работают на основе принципов социального партнёрства», — сказал Исаев журналистам.

На сегодняшнем заседании обсудили планы работы групп. По словам депутата, предстоит обсудить немало тем по совершенствованию трудового законодательства. По результатам эксперимента с электронным документооборотом нужно будет принять поправки в трудовое законодательство, которые во многом облегчат взаимодействие между работником и работодателем. Например, чтобы работнику на удалёнке не пришлось специально приезжать в офис для подписания той или иной бумаги.

«Будут решены вопросы, связанные с регулированием ненормированного рабочего дня. Сегодня этот ненормированный рабочий день фактически стал прикрытием для многих работодателей для того, чтобы фактически отменить восьмичасовой рабочий день или задействовать дистанционных работников вне графика взаимодействия», — пояснил Исаев.

На совместных заседаниях рабочих групп рассмотрят вопросы, связанные с заключением срочных трудовых договоров. Кроме того, работодатели предложили обсудить проблемы так называемой перезащищённости отдельных категорий граждан.

«Мы из благих побуждений вводим те или иные льготы для отдельных категорий работников, но потом это приводит к их так называемой положительной дискриминации, когда их просто не берут на работу, понимая, что им будет необходимо предоставлять чрезмерные привилегии», — подчеркнул парламентарий.