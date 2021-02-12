Эксперт предупредил об исчезновении Пенсионного фонда 

Топилин стал руководителем ПФР в январе 2020 года. До этого он был министром труда и социальной защиты.

«Были слухи о том, что Пенсионный фонд, как таковой, уже особо не нужен», — отметил Александров.

Он объяснил, что ПФР администрировал получение пенсионных начислений и распределял по пенсионным счетам, но теперь Центробанк «не против» учета взносов на базе «Национального расчетного депозитария».

«Пенсионному фонду тогда остается только распределительная часть. А она дефицитная. Соответственно, дальше ПФР становится по своим масштабам и функциям чем-то вроде управления Минфина РФ», — подчеркнул эксперт.