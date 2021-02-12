Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
60.87
+0.33 Золото
1817.96
–0.05 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2107
+0.0050
01.02
1.2057
09.02
29.01

Эксперт предупредил об исчезновении Пенсионного фонда 

Мария Иванова 23 минуты назад
Эксперт предупредил об исчезновении Пенсионного фонда
Фото: ТАСС
Эксперт по работе с пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что после смены главы Пенсионного фонда России (ПФР) организацию могут расформировать. Об этом сообщает «Ура.ру».
Как писал «Рамблер», 12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового главу ПФР. Максима Топилина на этой должности сменил Андрей Кигим, в течение восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).
Топилин стал руководителем ПФР в январе 2020 года. До этого он был министром труда и социальной защиты.

«Были слухи о том, что Пенсионный фонд, как таковой, уже особо не нужен», — отметил Александров.

Он объяснил, что ПФР администрировал получение пенсионных начислений и распределял по пенсионным счетам, но теперь Центробанк «не против» учета взносов на базе «Национального расчетного депозитария».

«Пенсионному фонду тогда остается только распределительная часть. А она дефицитная. Соответственно, дальше ПФР становится по своим масштабам и функциям чем-то вроде управления Минфина РФ», — подчеркнул эксперт.

Новым возможным оператором пенсионной системы Александров назвал Федеральную налоговую службу, которой раньше руководил Мишустин.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Александров , Михаил Мишустин , Максим Топилин , Андрей Кигим , Федеральная налоговая служба , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение