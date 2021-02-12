Эксперт предупредил об исчезновении Пенсионного фонда 

Эксперт по работе с пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что после смены главы Пенсионного фонда России (ПФР) организацию могут расформировать. Об этом сообщает «Ура.ру».
Как писал «Рамблер», 12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового главу ПФР. Максима Топилина на этой должности сменил Андрей Кигим, в течение восьми лет возглавлявший Фонд социального страхования (ФСС).
Топилин стал руководителем ПФР в январе 2020 года. До этого он был министром труда и социальной защиты.
«Были слухи о том, что Пенсионный фонд, как таковой, уже особо не нужен», — отметил Александров.
Он объяснил, что ПФР администрировал получение пенсионных начислений и распределял по пенсионным счетам, но теперь Центробанк «не против» учета взносов на базе «Национального расчетного депозитария».
«Пенсионному фонду тогда остается только распределительная часть. А она дефицитная. Соответственно, дальше ПФР становится по своим масштабам и функциям чем-то вроде управления Минфина РФ», — подчеркнул эксперт.
Новым возможным оператором пенсионной системы Александров назвал Федеральную налоговую службу, которой раньше руководил Мишустин.