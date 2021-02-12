Юрист оценила шансы россиян на получение пенсий по наследству 

Доктор юридических наук Марина Буянова завила, что в России не разрешат передавать страховую пенсию по наследству. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Страховая часть абсолютно точно не будет выдаваться [наследникам — прим.ред.], ведь в Пенсионном фонде уже сейчас не хватает денег. Если инициатива Миронова будет поддержана, повысится размер страховых взносов работодателей и работников», — заявила юрист.

Буянова назвала это предложение популистским и утопичным.

Доктор экономических наук Галина Дехтярь отметила, что Фонд социального страхования отвечает не только за пенсии, но и обеспечивает пенсионеров путевками. По ее мнению, деньги умерших «логичнее перераспределить туда».

Сейчас наследники могут претендовать только на накопительную часть пенсии умершего. Как писал «Рамблер», с 30 января 2022 года правопреемникам умерших россиян разрешат подавать электронные заявления на получение их пенсионных накоплений.

К февралю следующего года заявление о выплате пенсионных накоплений наследнику, а также заявление об отказе от пенсионных накоплений начнут подавать в электронной форме. Заявление необходимо будет подписать простой электронной подписью правопреемника. Электронный документ после этого передадут в Пенсионный фонд России (ПФР) через Единый портал госуслуг.

Чтобы унаследовать пенсионные накопления, необходимо в течение шести месяцев со дня смерти человека написать заявление в ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где хранились его средства. Если срок упущен, правопреемник сможет восстановить его через суд.