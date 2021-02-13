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Долги россиян за отопление превысили 209 млрд рублей. «У населения сократились доходы» 

Ura.Ru 2 часа назад
Долги россиян за отопление превысили 200 миллиардов рублей
Фото: ТАСС
В период пандемии россияне стали гораздо хуже оплачивать счета за отопление. В итоге отрасль за 2020 год недосчиталась 15,5 млрд рублей, а суммарно долги превысили 209 млрд рублей.
В «Совете производителей энергии» (СПЭ) «Коммерсанту» рассказали, что у населения, бюджетных организаций и предприятия ЖКХ в целом за период пандемии накопилась неоплаченная задолженность.

«Энергокомпании закрывали офисы и перевели платежи в онлайн, что стало препятствием для некоторых категорий граждан. Кроме того, у населения сократились доходы, некоторые вовсе теряли работу», — назвал причины долгов аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский.

Аналитик отметил, что долги увеличились и за счет того, что в апреле правительство ввело мораторий на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги. Запрет действовал до конца 2020 года.
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«Отрасль теплоснабжения недофинансирована, поэтому любая недополученная копейка критична для сектора», — подчеркивает Красновский.

Он отметил, что в рамках существующей практики сдерживания тарифов тарифные источники не всегда покрывают даже текущие платежи теплоснабжающих предприятий, уже не говоря о ремонтах и модернизации.
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