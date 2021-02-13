Собаке оставили в наследство 5 миллионов долларов 

Восьмилетняя бордер-колли по кличке Лулу из Нэшвилла унаследовала 5 миллионов долларов от своего хозяина, который умер в конце прошлого года. Об этом сообщает новостной телеканал Нэшвилла.

Бизнесмен Чарльз Уильям «Билл» Доррис умер в ноябре прошлого года. Ему было 83 года, он не был женат. Успешный предприниматель, владелец недвижимости, он питал к Лулу бесконечную любовь и отписал ей все наследство.

В завещании Дорриса сказано, что 5 миллионов долларов «будут переведены в траст, который будет создан после моей смерти для ухода за моим бордер-колли, Лулу».

Сейчас за собакой приглядывает подруга покойного, 88-летняя Бертон. За это из наследства ей положена ежемесячная зарплата.

«По правде говоря, я совсем не знаю, что об этом думать. Он просто очень любил эту собаку», — сказала Бертон.

Она говорит, что не представляет, как потратить 5 миллионов долларов на Лулу, но добавляет: «Что ж, я бы хотела попробовать».

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