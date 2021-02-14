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Россияне перестали оформлять кредит на подарки 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Россияне перестали оформлять кредит на подарки
Фото: depositphotos.com
Россияне перестали брать кредит на подарки. В этом году ко Дню всех влюбленных ссуду оформили только 1,5% заемщиков. В 2020-м таковых было 2,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый маркетплейс «Юником24».

«Заемщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% заёмщиков собираются оформить займ на подарки к 14 февраля», — заявили эксперты.

Тенденция к сокращению числа кредитных дарителей налицо. Пять лет назад их доля составляла 5%, в прошлом году — 2,5%. Нынешний показатель самый маленький за последние годы.
Эксперты также подсчитали, что 80% граждан, влезающих в долги ради подарков, израсходуют на них не более трети от полученной суммы.
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В основном оформляют кредит к 14 февраля мужчины (60%). Они тратят средства на романтическое свидание, цветы, ресторан или кафе. В качестве подарка чаще всего преподносят украшения, парфюмерию и косметику.
Половина считает приемлемым презент не дороже 2 тысяч рублей. Еще 40% россиян готовы потратить 5 тысяч рублей. Только 10% заемщиков готовы выделить большую сумму.
Такую тенденцию эксперты обусловили разумным подходом россиян к тратам. Это «понимание, что заёмные средства стоит оформлять на более существенные покупки, чем мелкие подарки».
Ранее «Рамблер» сообщал, что названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля.
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