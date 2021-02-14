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Глава Минфина рассказал о способах вложения денег с гарантированным доходом 

Майк Габриелян 2 часа назад
Силуанов посоветовал начинающим инвесторам вкладываться в ОФЗ
Фото: РИА Новости
Облигации федерального займа для населения гарантируют частным инвесторам сохранность денег и доход. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, для физических лиц министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, ОФЗ-н.

«Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — сказал Силуанов.

Он отметил, что сейчас у граждан наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. Но рынку акций свойственны взлеты и падения. Это означает, что инвестор может как выиграть, так и проиграть. Никакой страховки ему при этом никто не даст.
Силуанов напомнил, что тему беззащитности неопытных инвесторов перед финансовыми ловкачами поднял глава государства. Путин дал правительству поручение не допустить обмана простых граждан.

«Люди имеют депозит в банке, приходят за продлением этого депозита, а зачастую банки говорят: давайте, мы вам предложим новые продукты, более высокодоходные. И люди даже не ориентируются, не знают, что это за высокодоходный продукт», — сказал министр.

Ранее «Рамблер» сообщал, что названы риски вложений в самые надежные облигации.
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Личный счет , Антон Силуанов , Минфин
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