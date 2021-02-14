Эксперты предсказали «мягкое повышение» процентов по банковским вкладам

Из-за решения ЦБ о ключевой ставке произойдет «мягкое повышение» процентов по банковским вкладам. Однако условия не станут существенно привлекательнее для клиентов. К такому мнению склоняются эксперты рынка, передает «Прайм».

«Скорее всего, ставки по вкладам останутся без изменений. Однако, тот факт, что ЦБ повысил прогноз по инфляции, может стать сигналом для того, что в ближайшее время возможен умеренный рост», — заявил представитель АКРА Валерий Пивень.

В «Эксперт РА» также считают, что имеется тренд на «мягкое повышение» ставок. Он связан с грядущим сворачиванием программы льготной ипотеки и перетоком средств на фондовый рынок.

Аналитик Константин Бородулин пояснил, что вырастут ставки на среднесрочные вклады — до трех месяцев. Банки стараются не привлекать «длинные», более дорогие денежные средства.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.