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Эксперты расстроили вкладчиков 

Майк Габриелян 2 часа назад
Эксперты предсказали «мягкое повышение» процентов по банковским вкладам
Фото: РИА Новости
Из-за решения ЦБ о ключевой ставке произойдет «мягкое повышение» процентов по банковским вкладам. Однако условия не станут существенно привлекательнее для клиентов. К такому мнению склоняются эксперты рынка, передает «Прайм».

«Скорее всего, ставки по вкладам останутся без изменений. Однако, тот факт, что ЦБ повысил прогноз по инфляции, может стать сигналом для того, что в ближайшее время возможен умеренный рост», — заявил представитель АКРА Валерий Пивень.

В «Эксперт РА» также считают, что имеется тренд на «мягкое повышение» ставок. Он связан с грядущим сворачиванием программы льготной ипотеки и перетоком средств на фондовый рынок.
Аналитик Константин Бородулин пояснил, что вырастут ставки на среднесрочные вклады — до трех месяцев. Банки стараются не привлекать «длинные», более дорогие денежные средства.
Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт дал прогноз по снижению ставок по вкладам.
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Личный счет , Валерий Пивень , Центральный банк России
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