Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
63.55
–0.17 Золото
1825.10
–0.11 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2127
+0.0094
03.02
1.2033
11.02
02.02

В ГД предложили расширить список получателей маткапитала 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Фото: РИА Новости
В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается выплачивать материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей в российских регионах с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась данной мерой поддержки ранее. Соответствующее предложение в парламент внесли депутаты ЛДПР. Об этом у себя в Telegram-канале написал один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в целях улучшения демографической ситуации этим законопроектом.
В пояснительной записке к документу говорится, что они предусматривают предоставление в субъектах России с низкой рождаемостью, перечень которых определяется правительством РФ, права на получение материнского семейного капитала женщинам, которые родили третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если они до этого не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
Парламентарии также предлагают распространить данную меру и на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении начало действовать начиная с 1 января 2022 года.
Депутаты считают, что принятие данного проекта позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах, где зафиксирована низкая рождаемость. Кроме того, они указали, что это поможет повысить качество жизни многодетных семей. На прошлой неделе сообщалось, что в России материнский капитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги.
Видео дня. ApplePay теперь принимает биткоины
Газета.Ru: последние новости
Пенсионная система изменится на Украине Пенсионная система изменится на Украине Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников Правительство одобрило изменение системы допуска медиков к работе Правительство одобрило изменение системы допуска медиков к работе
Комментарии
Личный счет , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение