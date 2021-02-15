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В Госдуме предложили реформировать маткапитал 

Артём Кульша 1 час назад
В регионах с низкой рождаемостью следует выплачивать материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.

«Материнский капитал вполне оправдывает свое функциональное предназначение, но можно и нужно использовать эти средства шире, чем зафиксировано сейчас», — написал он в своем телеграме.

Парламентарий рассказал, что с целью корректировки демографической ситуации в отдельных регионах, в которых показатели рождаемости заметно ниже средних по статистике, он и ряд его коллег внесли в Госдуму проект закона, предусматривающий точечную материальную поддержку рождаемости в таких регионах — выплату маткапитала при рождении третьего и последующих детей.
Тот же законопроект предполагает выплату маткпитала мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего и последующих детей, при условии, что ранее они не воспользовались этой мерой.
Комментарии 7
Личный счет , Видео , Ярослав Нилов , Госдума
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