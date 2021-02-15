Снегопад в Москве спровоцировал рост цен на такси 

Повышенный спрос и увеличенное время поездки на фоне сильного снегопада повлекли за собой подорожание поездок на такси в Москве. Что касается самих тарифов, то они не увеличивались, пишет «Прайм».

«Сами тарифы — стоимость 1 километра и 1 минуты — не менялись. Однако стоит учитывать, что длительность поездки влияет на ее итоговую стоимость. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25-30% ниже, чем обычно, а поездки — на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду», — отметили в пресс-службе «Яндекс. Такси».

Также в компании подчеркнули, что на стоимость влияет и спрос на такси. Так, в прошлые выходные он был значительно выше, чем обычно, однако таксистов на линии — меньше.

Сотрудники «Ситимобил» заявили, что цена на поездки формируется с учетом алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают ряд факторов. Речь идет о загруженности дорог, прогнозируемой продолжительность поездки, количестве машин на линии и погоду.

Так, в компании пояснили, что, когда спрос растет, цена поездки может вырасти, так как задачей алгоритмов является удовлетворение спроса, адекватное распределение заказов и загрузка автомобилей на линии.