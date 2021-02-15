Россияне смогут подать заявку на газификацию через госуслуги 

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По словам Миллера, введение единого оператора газификации позволит заключать комплексный договор, который можно будет оформить через портал госуслуг.

«Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг», — заявил глава «Газпрома».

Миллер также сообщил, что введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу.

«Газпром» в рамках реализации программы газификации в 2021-2025 годах планирует полностью газифицировать 24 региона России и довести число субъектов федерации со 100%-ной газификаций до 35.

Компания оценивает инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят в 354 млрд рублей. Введение единого оператора позволит сократить затраты до 220 млрд рублей.