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Россияне смогут подать заявку на газификацию через госуслуги 

Вероника Полынина 2 часа назад
Россияне смогут подать заявку на газификацию через госуслуги
Фото: РИА Новости
Граждане России смогут подавать заявки на газификацию через портал государственных услуг. Об этом, как передает «Московский комсомолец», сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
По словам Миллера, введение единого оператора газификации позволит заключать комплексный договор, который можно будет оформить через портал госуслуг.

«Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг», — заявил глава «Газпрома».

Миллер также сообщил, что введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу.
«Газпром» в рамках реализации программы газификации в 2021-2025 годах планирует полностью газифицировать 24 региона России и довести число субъектов федерации со 100%-ной газификаций до 35.
Компания оценивает инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят в 354 млрд рублей. Введение единого оператора позволит сократить затраты до 220 млрд рублей.
Как писал «Рамблер», ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту России Владимиру Путину полностью завершить газификацию страны к 2030 году.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром , Единая Россия
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